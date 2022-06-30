LGS sınav sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

2022 LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU YOK

Hatırlanacağı gibi merkezî sınavda iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezî sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.