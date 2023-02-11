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Leyla Atakan ve arkadaşlarının 52'nci ölüm yıl dönümü

GÜNDEM 11.02.2023, 16:07
Leyla Atakan ve arkadaşlarının 52'nci ölüm yıl dönümü

Kocaeli İzmit Belediyesi, elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden merhum eski başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını vefatlarının 52’nci yılında mezarları başında andıKOCAELİ (İGFA) - 11 Şubat 1971 yılında geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden, Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve belediye meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ile Abdurrahman Yüksel, vefatlarının 51’nci yılında Bağçeşme Mezarlığı’ndaki kabirleri başında dualarla anıldı. Anma programında İzmit İlçe Müftülüğü İmam Hatibi Şerif Hüseyin Ayaz, Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları için Kuran-ı Kerim okudu. 

KARANFİL BIRAKILDI

Programa İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ile Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay’ın yakınları katıldı. Programda, Leyla Atakan ve meclis üyelerinin mezarlarına karanfil bırakıldı. 

SARICA, “ONLARI HİÇ UNUTMADIK”

Anma programında konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, “52 yıl önce İzmit’imizin her noktasında çok büyük hizmetler vermek için mücadele eden Leyla Atakan ile çok kıymetli yol arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel, gece gündüz aşkla hizmet ederken elim bir trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Biz onları hiç unutmadık. İzmit’in her noktasında onların sundukları eserler ve katkıları bugün hala yaşıyor. Çok önemli bir vizyon koydular. Biz de her zaman Atatürkçülük çizgisinde, yaptıkları hizmetleri örnek alıyoruz.

“DEPREM NEDENİYLE GALAYI ERTELEDİK”

Bugün niyetimiz, kıymetli belediye başkanımız Leyla Atakan ve meclis üyelerimizin İzmit için yaptıklarını gelecek kuşaklara anlatabilmek için çektiğimiz belgesel filmin galasını yapmaktı. Memleketimizin zor günlerden geçtiği, 10 ili kapsayan deprem hadisesi nedeniyle gala programımızı erteledik. Bu noktada belediyemizin birçok ekibi de deprem bölgesinde. Arama kurtarma ekipleri, aşçı ekiplerimiz orada. Bölgede mutfaklar kurduk. 

“ALLAH HEPSİNE GÜÇ KUDRET VERSİN”

Belediye başkanımızı bölgede bütün illeri gezerek durumları bizlere iletiyor. Biz de burada İzmit halkıyla beraber katkı sunmaya çalışıyoruz. Allah hepsine güç kudret versin. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum. Allah bu sıkıntılı günlerden kurtulmayı tez zamanda kurtulmayı nasip etsin” dedi. Anma programının ardından, Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarının anısına Fevziye Camii’nde ve Yunus Emre Kültür Merkezi önünde öğle namazı sonrası irmik helvası dağıtıldı.

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