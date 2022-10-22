Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde sona doğru

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, kütüphane kafe olarak hizmet verecek ve Leyla Atakan’ın anılarını yaşatacak Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ndeki çalışmalarda sona geldiKOCAELİ (İGFA) - Gençlerin yeni bir kütüphane talebine cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yunus Emre Kültür Merkezi’nin ardından ikinci kütüphaneyi Belsa Plaza’da hizmete geçirecek. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın anılarının yaşatılacağı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, işlevsel yapısıyla gençlerin yeni ders çalışma ve ferahlama noktası olacak.

HER İHTİYACA YÖNELİK

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla kütüphane kafenin iç tefrişat ve tesisat çalışmalarında sona geldi. İçerisinde kütüphane, kafe alanı ve toplantı-konferans salonu bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme alanı sunacak.