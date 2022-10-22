Lena artık BAK'ın parçası

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı - BAK Kadıköy’ün arama kurtarma köpeği Lena AFAD tarafından düzenlenen ‘Köpekli Arama Timleri Eğitim Yeterlilik Sınavı’nı başarıyla geçerek sertifikasını aldı.İSTANBUL (İGFA) - BAK Kadıköy, olası afet durumlarında acil müdahale çalışmalarına destek vermesi için henüz 4 aylıkken sokak köpeği ve Labrador kırması olan Lena’yı sahiplenerek kadrosuna katmıştı. Lena, BAK Kadıköy üyesi ve köpek eğitmeni Cenk Tankal tarafından verilen 2 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra AFAD’ın düzenlediği 'Köpekli Arama Timleri Eğitim Yeterlilik Sınavı’na girdi ve sınavı başarıyla geçerek sertifikasını aldı. Bu sertifikayla Lena artık BAK Kadıköy’ün olası afet durumlarında hızlı organize olup, acil müdahale etme donanımına sahip eğitimli ekibinin arama çalışmalarında görev alacak.

Lena AFAD tarafından yılda 1 kere yapılan sınava eğitmeni Cenk Tankal’la birlikte girdi. Tankal ve köpeği Lena özel olarak hazırlanan parkurda, komisyon karşısında tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak sertifikaya hak kazandılar. Sınav ‘eğitim’ ve ‘görev’ yeterliliklerine göre 2 aşamalı gerçekleşti. Eğitim yeterlilik aşamasında fiziksel yeterlilik, ileri itaat ve arama becerisi; görev yeterlilik aşamasında ise gerçek bir olayda arama becerisi ölçüldü. Konuya ilişkin Cenk Tankal şunları söyledi:

TÜRKİYE’DE SERTİFİKALI 38 KÖPEKTEN BİRİSİ DE LENA

“İzmir depreminin hemen ardından, başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’nın öngörüsü ve talimatıyla Köpekli Arama birimimizi hayata geçirdik. Eğitimi en uzun ve zor olan köpekler, enkazda ve doğada arama köpekleridir çünkü ileri itaat vermeniz gerekir ve tasmasız, sahibinden ayrı çalışırlar. Lena çok akıllı bir köpek ve kısa zamanda çok fazla yol katettik onunla. Artık o aldığı bu sertifikayla enkazda ve doğada canlı arama köpeği olarak görev alacak. Şu anda 2 köpeğimiz var: Lena ve Toma. Toma’nın eğitimleri de devam ediyor. Türkiye’de sertifikalı 38 arama kurtarma köpeği var ve bunlardan birisi de Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma ekibi üyelerinden Lena.”

Canlı arama köpekleri, afet ve acil durumlarda enkaz altında kalan kazazedeye en yakın noktadan, en kısa sürede ulaşılmasını sağlıyor. Köpekli arama timlerinin canlı arama çalışmalarına katılabilmesi için mevzuata göre AFAD tarafından sertifikalandırılması gerekiyor. ‘Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan kamu kurum ve kuruluşlarından, STK’lardan ve ferdi gönüllülerden timlere, iki yıl geçerli sertifika veriliyor.

ORTA SEVİYE ARAMA KURTARMA SERTİFİKASI’NA SAHİP İLK KAMU KURUMU

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü himayesinde, belediye çalışanlarından ve gönüllülerinden oluşan BAK Kadıköy’ün eğitimli ve uzman ekibi aynı zamanda 26 Mart 2022 tarihinde AFAD tarafından gerçekleştirilen ‘Orta Seviye Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’na girmiş ve sınavı başarıyla geçerek akreditasyon belgesini almıştı. BAK Kadıköy bu belgeyle olabilecek bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan ilk kamu kurumu olmuştur.