Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan lavanta bahçeleri düğün sezonunda evlenecek çiftlerin akınına uğruyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Siğilli’de bulunan Lavanta bahçesi bugünlerde konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Durhan Yakın’ın sahibi olduğu Lavanta bahçesinde hafta sonları da konuklar artıyor.

Yakın 10 dönümlük bir alandaki lavanta bahçesinde hasadın Temmuz ayının ilk hafta gerçekleşeceğini belirterek, “Bahçemizi ziyaretçilerimize açtık. Pazar günleri de yoğun bir ziyaret yaşanıyor. Keşan dışında da lavanta bahçemizi ziyarete geliyorlar. Ayrıca Temmuz ayında da hasadımız olacak.” dedi.

ÖNCE LAVANTA BAHÇESİNE SONRA DÜĞÜNE

Malkara’lı çift Kadriye-Ercan Güner’de Lavanta Siğilli Köyü’ndeki lavanta bahçesine gelerek burada fotoğraf çekildi ve lavanta bahçesini ziyaret ederek buradan da düğüne gitti.

Ziyarette bulunan vatandaşlar da burasının büyüsüne kapıldıkların ı belirterek “Çok güzel bir manzara burada huzur buluyoruz” şeklinde konuştu.