Lastik seçimi yaparken dikkat! 4 mevsim lastik mantıklı mı?

Arabanın en önemli parçalarından biri hiç şüphesiz lastikleridir. Yeni bir lastik alırken otomobilinize ve kullanım koşullarınıza uygun doğru lastiği seçmek çok önemli. Zira yanlış lastik seçimi yapılması durumunda aracınızın performansı ve sürüş dinamikleri olumsuz etkilenecektir. Aklınızda lastik almak varsa bu haberimiz tam size göre…Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Otomobilimize lastik seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Herkes Duysun ekibine bilgilendirmelerde bulunan otomotiv sektörü esnafı, lastik seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerin başında mevsim geldiğini belirtti.

"Yaz mevsimine ve kış mevsimine göre lastik seçimini belirledikten sonra otomobilimizin motor gücüne, kullanım şekline ve kullanım koşullarına göre bir lastik seçimi yapmamız gerekiyor" diyen esnaflar, "Örnek vermek gerekirse yüksek performanslı bir otomobilde premium dediğimiz lastik seçimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Düşük performanslı ve şehir içinde kullandığımız küçük hacimli araçlarda ise yüzde 40- yüzde 30 daha ekonomik olan lastikleri seçebiliriz. Lastik seçimini şehir içi veya uzun yol gibi hangi yolu tercih ediyorsak, lastik alımı yapacağımız firmaya da bunu belirterek ona göre yapmalıyız" diye konuştu.

https://youtu.be/C3MVn0QmZI8

"4 MEVSİM LASTİK DİYE BİR ŞEY YOK!"

4 mevsim lastiğin bir satış stratejisi olduğuna dikkat çeken Şengül, "Yaz lastiği ve kış lastiği kavramlarımız var ama 4 mevsim lastik kavramı tamamen ticari olarak geliştirilmiş bir satış stratejisidir. Dört mevsim lastiğin uygun geldiği mevsim ve bölgeler var ama Türkiye’nin mevsim koşullarına uyarlarsak kış lastiğini kışın, yaz lastiğini yazın kullanmamız gerekiyor. Ege Bölgesi’nde 4 mevsim denilen lastikler performans sağlayabilir ama kışın yazlık ayakkabı giyemiyorsak, otomobilimize de yazlık bir lastik takamayız. Yazın da bir botla gezemiyorsak kış lastiği kullanmamız gerekiyor. Her mevsim o mevsime göre lastik seçimi bizim için en uygun olanıdır" diye konuştu.