Lale Karabıyık'tan 'yurt' tepkisi

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklamasıyla üniversite yurtlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarını ve üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını gündeme getirdi.ANKARA (İGFA) - KYK yurtlarında kalan öğrencilere önümüzdeki yıl için yapılacağı gündeme gelen zamların yanısıra kimi üniversitelerin yurtlarında yapılan ve yüzde 70’leri aşan fiyat artışlarını gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Üniversitelerin tatile girmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken, öğrencilerimiz barınma sorunu kaygısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin çözülmesi gereken sorunlarının başında yurt yani barınma geliyor; çünkü devlet yurtlarında öğrencilerin yaklaşık sadece yüzde 20’sine yurt olanağı sağlanabiliyor. İktidarın yarattığı ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerimiz, bir yandan da barınma sorunu yaşıyor. Devletin sorumluluğu olan barınmayı yerine getirmemesi nedeniyle çok sayıda öğrenci özel yurtlara yöneliyor. Bu durum kimi örnekte öğrencilerin cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur kalmasına neden oluyor" dedi.

Öğrencilerin KYK yurtlarında yaşanan zamlar nedeniyle çaresizliğe terk edildiğini savunan Karabıyık, " Yurtlara yapıldığı söylenen yüksek zamlar, yüksek enflasyonun altında ezilen ailelerin ve gençlerin yükünü daha da artırıyor. Öğrencilerin zaten çok azı için ulaşılabilir olan ve öğrencilerin çoğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak KYK yurtları, yüksek ücretler ile daha da ulaşılamaz hale geldi. Yurtlarda barınma imkanı bulamayan gençlerimizin alternatif olarak düşündüğü ev tutma fikri ise, artan kira fiyatları nedeniyle imkansız oldu. Meclis’e bir ek bütçe getirildi, 2022 için kabul edilen bütçenin yüzde 80’i kadar bir ek bütçe onaylandı. Öğrencilerin ve gençlerin sorunlarına hiçbir çözüm getirmeyen bu ek bütçe, faiz bütçesidir. Gençlerimiz bu ek bütçede yok sayılmıştır, barınma sorununa ve cemaat yurtlarına mahkum edilmiştir" dedi.