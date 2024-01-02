Lalapaşa'da yabancı uyruklu hırsızlar yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, Lalapaşa ilçesine bağlı bir marketten piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde malzeme çalındığı ihbarı üzerine JASAT ve Asayiş timleri harekete geçti.

Yapılan detaylı araştırma ve takip sonucunda, çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheli şahıslar JASAT dedektifleri tarafından üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.