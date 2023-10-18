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Lalapaşa'da kaçakçılık operasyonu
GÜNDEM 18.10.2023, 10:11
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KOM Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler neticesinde KOM ve Asayiş Timlerince müşterek yapılan faaliyette Edirne'NİN Lalapaşa ilçesinde ikamet eden H.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararı gereğince arama yapıldı.
Evde yapılan aramada 18 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet şarjör, 31 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli H.Y., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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