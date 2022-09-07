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KYK başvuru sonuçları belli oldu

GÜNDEM 07.09.2022, 13:18
KYK başvuru sonuçları belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin birinci faz yerleştirmelerin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, açıklamasında, 800 yurt, 825 bin kapasite, güvenliğiyle, temizliğiyle, sosyal imkanlarıyla her alanda yüksek teveccühe mahzar bir altyapı ve yaşam alanı olduğunu kaydederek, yerleştirme sürecimizi 4 fazda tamamlayacaklarını belirtti. Kasapoğlu, temel amaçlarının üniversite gençliğini, onların yurtlara yerleşim sürecini en etkin, verimli şekilde güçlü koordinasyonla yönetmek olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1567452965975236608

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