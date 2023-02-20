Kuzeyde kuvvetli yağış bekleniyor... Deprem bölgesinde hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava raporuna göre Batı Karadeniz'in yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı ülke genelinde Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu kuzeyi ile Kırklareli kıyılarında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edildi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelindeki günlük hava durumunu yayımladı.

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 m üzeri yüksek kesimlerinde), Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilirken, 5 ile 20 santimetreyi bulan kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz’de, rüzgarın bugün batısında öğle, genelinde akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ayrıca yine son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluştuğundan Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan deprem bölgesindeki günlük hava durumu da şöyle: