Kuzey Yunanistan'dan 38 belediye başkanı Mudanya'da buluştu

Kuzey Yunanistan Orta Makedonya geniş bölgesinden 38 belediye başkanı ile Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos, Bursa'nın Mudanya Tirilye Mahallesi'nde buluştu. Buluşmada Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 100. yılı dolayısıyla Taş Mektep bahçesine iki adet zeytin fidanı dikildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan belediye başkanları Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediyenin ev sahipliğinde Tirilye Mahallesi'nde bir araya geldi.

Etkinliğe, Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos da katıldı.

Mudanya Belediyesi'ne methiyeler düzen Başpiskopos Bartholomeos, "Yerel yönetim temsilcileri açık ve ileri görüşlü, açık ufuklu olmalıdır. İnsanlara ayrımcılık yapmaksızın onları kucaklamalı ve hizmet vermelidir. Mudanya Belediyesi bunu gerçekleştiren ender yerel yönetimlerden birisidir” dedi.

Buluşmada Kuzey Yunanistan Orta Makedonya geniş bölgesindeki 38 belediye başkanının temsilcisi olarak konuşan Selanik ili Panorama, Pilea, Hortiyatis Bölgesi Belediye Başkanı Ignatios Kaytecidis, iki ülke ve yerel yönetimler arasında karşılıklı dostluk, barış ve birlikteliğin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen buluşmanın önemine vurgu yaptı.

"Yerleştikleri vatan toprağımızda biz torunlarına sahip çıkan, kültürümüzü yaşatan dedelerimizin, ninelerimizin önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum" diyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geçmişle buluşup kimliği koruma yolunda atılan adımların devam edeceğini belirterek, Mudanya'dan dünyaya barış çağrısı yineledi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Türkyılmaz ve Patrik Bartholomeos, Tirilye'nin simge yapılarından olan Bursa Valiliği'nin kaynaklarıyla yerel belediye tarafından restore edilen Taş Mektep'in bahçesine barış ve kardeşliğin uzun sürmesi adına iki adet zeytin fidanını toprakla buluşturdu.