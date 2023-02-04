Kuzey Yıldızı Rotary'den anlamlı ödül

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, dönemin meslek hizmet ödülünü TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu’na takdim etti. Yapılan törende Solakoğlu’na ödülünü 2440. Bölge Federasyon Başkanı Serdar Durusüt takdim etti.BURSA (İGFA) - Yüksek katılımın gerçekleştiği gecede Sencer Solakoğlu, ödül için teşekkür ederek , ülke tarımının sorunları, sektörde uyguladığı blok zinciri teknolojisi, üretimde şeffaflık, gıda hijyeni, teknolojinin tarımdaki önemi gibi konulara değindi. Toplantıya katılanların yoğun ilgi gösterdiği gecede Sencer Solakoğlu, konukların sorularını da cevapladı.

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü Başkanı Zeynep Çelen meslek hizmet ödülünü başarılı çalışmaları ve tarım alanında uyguladığı bilimsel metodlarla fark yaratması, tarım sektörünün sorunlarını ifade ederek, sorunların çözümüne katkı sunması, iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak görmesinden dolayı Sencer Solakoğlu’na meslek hizmet ödülünü vermekten büyük onur duyduklarını belirtti.