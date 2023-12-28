Kuzey Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 ölü 57 aralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazayla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Kuzey Marmara Otoyolunun Adapazarı mevkiinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşın vefatıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve otoyolda gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1740257949849657682

Vefat eden vatandaşlara Allahtan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Bakan Uraloğlu, paylaşımında, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bu arada sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Uraloğlu, yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ederken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1740246605624709583

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.