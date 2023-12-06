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Kuzey Metro hattında devir protokolü imzalandı

GÜNDEM 06.12.2023, 12:53
Kuzey Metro hattında devir protokolü imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın müjde olarak duyurduğu Kocaeli Kuzey Metro Hattında Büyükşehir ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında devir protokolü imzalandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kentin kuzeyinde yapılacak metro hattına yönelik geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeli haberin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir arasında projeye yönelik devir protokolü imzalandı. Protokol kapsamında her iki kurumun yetki ve çalışma alanları belirlendi. Büyükşehir’in altyapı ve gerekli durumlarda kamulaştırma desteği vereceği Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama projesinde üst yapıdaki imalatları Bakanlık gerçekleştirecek. Protokolün imzalanmasının ardından Bakanlığın süreci başlatması bekleniyor.

MÜJDEYİ BAŞKAN VERMİŞTİ

Başkan Büyükakın’ın ‘’Şehrimiz için inanılmaz bir fırsat’’ değerlendirmesinde bulunduğu Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı, 17.10.2023 tarih ve 32342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/7724 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yatırım programına alınmıştı. Kentte heyecanla karşılanan bu haber sonrasında gelişmeyi yorumlayan Başkan Büyükakın, “Şehrimiz güne bir müjdeyle uyandı. Kuzey Metro hattı için Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı. Şehrimize hayırlı olsun” yorumunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yatırım programına alınan proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında 16.10.2023 tarihli resmi yazı ile devir protokolü imzalandı. Bu protokolle işin projelendirilmesinden başlayarak işletmeye açılıp hizmet verebilir hale gelmesine kadar olan süreçte her iki kurumun yetki ve sorumluluklarıyla çalışma alanları belirlendi. Buna göre süreç boyunca; gerekli etüt-proje işleri, inşaat, elektromekanik sistem imalatları, altyapı deplaseleri, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ile araç alım işleri Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olacak. Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. Aşamasının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne mülkiyetin devri yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ALTYAPI DESTEĞİ

Proje sürecinde Büyükşehir Belediyesi altyapı deplaselerine destek verecek, şantiye kurulumu, istasyon ve trafo merkezi gibi alanlardaki çalışmalar, hafriyat döküm sahalarının kullanımı gibi işlerde Bakanlığa kolaylık sağlayacak, projenin test ve devreye alma sürecinde ise ihtiyaç duyulacak hat kesimleri ve teknik personel bulundurma gibi durumlarda destek verecek. Aynı zamanda kamulaştırma ihtiyacı olması durumunda kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilip tüm alanlar imalata uygun şekilde Bakanlığa teslim edilecek.

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