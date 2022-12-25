Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu açıldı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu'nun açılış törenine katılmak üzere Edirne'ye gelen Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, program öncesi Vali H. Kürşat Kırbıyık’a ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Vali Kırbıyık, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile birlikte ilimizde hizmet vermeye başlayan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu hizmet biriminin açılış törenine katıldı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile olan bağlarımız çok güçlü bağlar olduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, "Aramızdaki bağ, tüm boyutu ile bakıldığında tarihi ve kültürel olarak bağlandığımızı görüyoruz. Bugün itibari ile baktığımızda, çok kuvvetli iş bağlantılarımızın olduğunu da görüyoruz. Yine eğitim alanında hakikaten aramızda her geçen gün artan yüksek bir bağ görüyoruz. Tarihsel bağlarımıza baktığımızda aslında şöyle ifade edebiliriz. Üsküp, Gostivar, Manastır gibi şehirlerin bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olduğu tarihsel bir gerçek. Bizim dostluğumuz sadece bugüne ait değil. Bizim dostluğumuz Edirne’de doğan, çağ açıp çağ kapatan cihan imparatoru Fatih Sultan Mehmet’in Üsküp’te yaptırdığı taş köprüden geliyor. Bizim kardeşliğimiz duygularımıza tercüman olan ve dizeleri yazan Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı’dan geliyor. Bizim kardeşliğimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri eğitimini aldığı Manastır Askeri İdadisinden geliyor" diye konuştu.

Vali Kırbıyık, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin kurulduğu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman yanında olduğuna vurgu yaparak, ilk büyükelçiliği açan ülke olarak da bu desteğini gösterdiğini ifade etti. Vali Kırbıyık, karşılıklı iş birliklerinin yakın zamanda bu rakamların 2 milyarlara orta ve uzun vade de ise 5 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Açılış konuşmaları sonrasında Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile birlikte kurdeleyi kesti.