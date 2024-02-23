Kuzey Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış var!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Şubat 2024 Cuma gününe ilişkin günlük tahmini hava raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiği bugün, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu arada günlük rapor da bir de çığ tehlikesi uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.