KUZEM’in İşitme Engelli Kursiyerleri Konya’da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında bahar döneminde uzaktan eğitimle şehir dışından ilmihal derslerine katılan işitme engelli kadın kursiyerler Konya’yı ziyaret etti. Farklı illerden gelen kursiyerler, iki gün boyunca Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.KONYA (İGFA) - Programa; Sivas, Kayseri, Isparta, Mersin, İstanbul, Eskişehir ve Bilecik’ten toplam 26 kursiyer katıldı. KOMEK kursiyerleri, iki gün boyunca Konya’nın tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

İki günlük gezi kapsamında ilk gün; Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Müzesi, Konya Şehir Turu, Şemsi Tebriz-i Cami ve Türbesi ziyaretleri yapıldı. Katılımcılar, ikinci gün ise Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi, Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret etti.

Organizasyona katılarak Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından görme şansı bulan kursiyerler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.