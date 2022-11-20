Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji, 20 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.BURSA (İGFA) - Marmara ve Ege bölgeleri için güney ve güneybatı yönlerinden 40-70 km/sa olarak kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan günlük tahmine göre 5 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.