Kutsal saygısızlığa Mudanya'dan Paludan’ı yakarak tepki gösterdiler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’in yırtılması olayları Mudanya’da da lanetlenerek protesto edildi. Kutsal saygısızlığa tepki olarak Rasmus Paludan’ın fotoğrafı yakıldı!BURSA (İGFA) - Mudanya Klasspor Kulübü Başkanı Necati Şimşek, İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın fotoğrafını cami çıkışında protesto ederek yaktı.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan ile İslam düşmanlığını körükleyenler Cuma namazı çıkışında Mudanya’da protesto edildi. Hal Camii önünde gerçekleşen cami cemaatinin yanı sıra vatandaşlar protesto gösterisinde, “Kur’an’a uzanan eller kırılsın!”, “Ey kafirler! Sakının, kutsalıma dokunma”, “İslam düşmanı İsveç” yazılı pankartları açarak, İsveç’in aleyhine sloganlar attı.

https://youtu.be/8b5f1vjTm3w

Mudanya Klas Spor Kulübü Başkanı Necati Şimşek, “2 milyara yakın Müslüman'ın kutsal kitabı Kur'an -ı Kerim'i yakan alçak, Danimarkalı insanlık düşmanı Rasmus Paludan’ı ve ona izin veren İsveç hükümetini, İslam ve Türkiye düşmanlarını en ağır şekilde lanetleyerek kınıyoruz” dedi.

İslam ve Türkiye düşmanı ülkelere de seslenen Şimşek, “Her fırsatta ve platformda, seçimlerde kendiniz gibi düşünen ülke ve insanlarla Dünya'ya barış, sevgi, hoşgörü ve hizmet aşkı dururken, kin, nefret, İslam ve Türk düşmanlığı tohumları ekiyor ve bu kötü olgulardan beslenerek siyaset yapıyorsunuz. Ama şunu bilin ki ne yaparsanız yapın, ne İslam'ın yükselişini, ne bizlerin Türk İslam ülküsü bilincimizi, ne de Türkiye'nin Kızıl Elma ülküsünü durduramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın her gökyüzüne baktığınızda Hilal'i göreceksiniz” diye konuştu.

Daha sonra Şimşek, kalabalığın tekbir sesleri arasında “Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus’u bende yakıyorum” diyerek fotoğrafını ateşe verdi.

Protesto gösterisi olaysız şekilde sona erdi.