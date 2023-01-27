Kutsal saygısızlığa Bursa Gemlik'te protesto!

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’in yırtılması olayları Bursa'nın Gemlik ilçesinde protesto edildi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırı Gemlik Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından Asım Kocabıyık Camiinde Cuma namazı sonrası yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile siyasi parti, sendika, dernek, vakıf temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protesto gösterisinde "Haddini Bil İsveç", "Alçak Saldırıya Dur De", "Kur’ân Kutsalımızdır", "Müslümanlar Birleşin", "Kur’ân’a Uzanan Eller Kırılsın!", "Kur’ân Sönmez ve Söndürülemez Bir Güneştir", "Yüce Kitabım Kur’ân’ıma Dokunma!" yazılı dövizler taşınıp İsveç’in aleyhine sloganlar atıldı.

Basın açıklamasına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Gemlik'teki Gönüllü Kuruluşlar Platformunun temsilcisi, Kur’an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara karşı tepkilerini koymak için burada olduklarını belirterek, Kur'an'ın insanlara iletilen canlı bir hitap olduğunu söyledi. İsveç’te Kur'an-ı Kerim’i hedef alan alçakça saldırının Allah’a, İslam Dini’ne ve tüm Müslümanlara ve hatta bütün insanlığa yönelik alçakça bir nefret eylemi olduğu ifade edilen açıklamada, Müslümanların yaşamını tehdit eden bu provakatif, alçakça eylemlere, ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirterek, en güçlü şekilde lanetlediklerini söyledi.

"Bu bir nefret suçudur" diyen gönüllüler, "Avrupa kendi tarihinin karanlık dönemlerine dönüyor. Avrupa’da Haçlı zihniyeti yeniden ortaya çıkıyor. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda. Böyle bir eylemin tesadüfi olmadığının farkındayız. Bu eylemler Türkiye’nin küresel bir güç oluşuna karşı planlanmış provakatif planlı bir eylemdir. Bu eylemler dinen ve ahlaken çöken, bütün değerlerini yitirmiş Avrupa’nın dünyada İslam inancının yüceliğine karşı yaptığı bilinçli bir saldırıdır. Avrupa Kur'an-ı Kerim'i yakarak Müslümanlığa veya Müslümanlara zarar verebileceğini mi zannediyor? Bu eylemler, tüm insanlığın huzurunu ve dünya barışını tehdit etmektedir. Bu alçakça eylemleri gerçekleştirenler ve destek verenler bu dünyada ve Ahiret’te rezil ve zelil olacaktır" diyerek, vatandaşları da, Müslümanlara yönelik işlenen suçlara karşı durmaya, dayanışma halinde somut tedbirler almaya davet etti.