Kütahyalı kız çocukları TBMM'de ağırlandı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde şehit ve gazi ailelerinin de aralarında bulunduğu Kütahyalı kız çocukları, Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlandı.KÜTAHYA (İGFA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde şehit ve gazi ailelerimizin de aralarında bulunduğu Kütahyalı kız çocuklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladı.

Hayatın her alanında kız çocuklarımızın hak ettikleri yerlere gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın ev sahipliğinde böylesine özel bir günde TBMM’de ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

TBMM’nin ardından Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulunulması sonrasında Başkan Işık’a ve misafirlerimize; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Belediye Başkan Yardımcımız Ertuğrul Cevahir de eşlik etti.