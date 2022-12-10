Kütahyalı girişimciden yeni mağaza

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, işletmeciliğini Cevdet Korkmaz’ın yaptığı Doqu Home mağazasının açılışını yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - İşletmeciliğini Cevdet Korkmaz’ın yaptığı Balıklı Mahallesi’nde bulunan Doqu Home mağazasının açılışını Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık yaptı. Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açılan her iş yerinin istihdama ve şehre katkı sağladığını belirterek, “Şehrimize böyle güzide bir iş yerini kazandıran Cevdet Bey ve ailesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doqu Home gibi bir markayı şehrimize getiren sayın müdürümüze ve yetkililerimize de teşekkür ediyorum.

Cevdet Korkmaz da Kütahya’nın markalarından birisi. İnşallah iki marka bir araya geldiğinde daha da güzel işleri birlikte yaparsınız. Bulunduğumuz mevki şehrimizin en güzide mevkilerinden birisi, esnafımızın yoğunluklu olarak bulunduğu bir bölge. Yer olarak da isabetli olmuş. Karşıda da önümüzdeki yıl tamamlamayı düşündüğümüz yeni bir iş merkezimiz yapılıyor. Amacımız, arka tarafta olan mevcut iş yerleri bulunan hemşehrilerimizi mağdur etmeden oraya taşıyıp yeni iş yerleriyle beraber bu tür markaların şehrimize daha çok gelmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.