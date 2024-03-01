Kütahyalı çiftçilere 30 ton tohum desteği

Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan 26 mahalledeki üreticilerimize 30 ton tohum desteği sağladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Tohum Dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Siz değerli çiftçilerimizin nasıl desteklendiğini herkesin takip edeceği çok güzel projelerle inşallah sizlerle beraber olacağız” dedi.

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Kütahya Belediyesi'nin 415 çuval mısır bitkisi tohumunun 632 çuval yonca bitkisi tohumunun 242 çuval yulaf bitkisi tohumu ve 185 çuval fiğ bitkisi tohumu olmak üzere toplam 30 ton tohum desteği sağladığını kaydetti.

Törende üreticilere seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan hemşehrilerimize o zaman 250 bin sebze fidesi dağıttık. Mahalle olmasına rağmen halen tarımsal üretimle uğraşan hemşehrilerimiz o gün için çok mutlu olmuşlardı. Daha sonra dernek başkanımız ve muhtarlarımız geldi, biz fidelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz bize daha çok destek olmanız lazım dediler. Tohum desteği verme kararı aldık. 2021 yılında 20 ton, 2022 yılında 25 ton ve şimdi de 30 ton. Önümüzdeki yıl daha büyük. Farklı projelerle inşallah 9 Mart 2024 tarihinde çiftçilerimizi, üreticilerimizi destekleyecek çok farklı, Türkiye’ye örnek olacak projelerimiz var. Kütahya’da normalde şehirde sayılmasına rağmen tarımsal üretimi devam ettiren siz değerli çiftçilerimizin nasıl desteklendiğini herkesin takip edeceği çok güzel projelerle inşallah sizlerle beraber olacağız. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.