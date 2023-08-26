Kütahya Zanaat Çarşısı'nda çalışmalar sürüyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, içinde barındıracağı kapalı otopark ve modern donatılarıyla şehre değer katacak 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nda yürütülen çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan ve şehrin simgesi Ulu Cami’nin dünyaya açılmasını sağlayacak 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor. Temel kazısı imalatlarının sona erdiği proje alanında 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın altında yer alacak kapalı otopark tamamlanmak üzere.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak hem kapalı otoparkıyla hem de esnaflarımız için oluşturulacak modern donatılarıyla şehrin önemli bir ihtiyacını karşılanacağını söyleyerek çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnafları mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigârı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.