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Kütahya Zabıtası'ndan fırın denetimi
GÜNDEM 11.08.2022, 16:53
Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri fırınlarda hijyen, gramaj, fiyat ve ruhsat kontrolü yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle birlikte rutin fırın denetimlerini gerçekleştirdi.
Kütahya'da kurulu fırınları denetleyen ekipler, özellikle gramaj, hijyen, ruhsat ve fiyat denetimlerini gerçekleştirdiler.
Yapılan denetimde fırınlarda herhangi bir soruna rastlanılmazken, fırınlarda alışveriş yapan vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek ilgili kurumlara teşekkür ettiler.
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