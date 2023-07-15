Kütahya Yöresel Ürün Çarşısı açıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın şehrin geleceğini düşünerek projelendirdiği ve belediyenin yapımını tamamladığı Kütahya Yöresel Ürün Çarşısı hizmete açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından çiftçi ve esnaflarımıza desteğe kadar birçok projeyi hayata geçiren Kütahya Belediyesi'nin şehrin yol ticaretinden daha fazla faydalanması için yapımını tamamladığı Kütahya Yöresel Ürün Çarşısı hizmete açıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Ticaret İl Müdürümüzün seçimler öncesi Kütahya’nın zenginleşmesi ve yol ticaretinden yararlanması için iki çok önemli önerisi vardı bize. Birisi Yöresel Ürün Çarşısı, diğeri de Kadın Kooperatifinin kurulması yönündeydi. Her ikisini de gerçekleştirdik. Kadın Kooperatifimizin yöresel ürünlerimizi yoldan geçenlere başta gıda olmak üzere sergileyeceği alanı da açtık. Kütahya’mızı dışa tanıtmak, yoldan geçenlere iyi hatıralarla geçmelerini sağlamak için önce onlara hitap edecek başta dinlenme, çay, kahve ve gıda olmak üzere Kütahya’yı hatırlatacak, bizim değerlerimizi, bizim ürünlerimizi satacak bir yer gerekiyordu. Birçok çalışmanın ardından burasıyla ilgili gerekli imar düzenlemesi, ihale, yapım süreci ve sonra dükkanların ihale süreci olmak üzere tüm bunlar geride kaldı ve bugün resmi açılışla, bunu şehrimize ve Türkiye’ye duyuracak bir programdayız” ifadelerini kullandı.

“OTOGARI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Kütahya Yöresel Ürün Çarşısı’nın özelliklerine değinen Başkan Işık, “Kapalı 20 metrekare, açık 25 metrekare olmak üzere her biri 45 metrekare alana sahip olan 20 iş yerimiz var. Ayrıca mescit, tuvalet ve buraya hizmet veren makine odası gibi bir iş merkezinde olması gereken donatıları buraya yerleştirdik. Keşke daha fazla yerimiz olsaydı da 20 yerine 40 yapabilseydik ama en azından bu alanı değerlendirdik. Şimdi bunun ikinci adımı, arkada hizmet veren otogarımızın ön cephesini ticaret alanına dönüştüreceğiz. Peronları arkaya alıyoruz, yan tarafa benzinlik ve diğer tüm donatılarla beraber burayı gerçekten şehirden geçenlere hizmet verebilecek çok güzel bir alana dönüştüreceğiz. Belki yol boyu ticaret yapan ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin satış yerleri buraya da gelecek veya Kütahya’mızın esnafı da burada büyüyecek. Yola cephe alanlarımızı çok kıymetli buluyoruz. Cezaevi arsasını boşalttık, yakında inşallah değerlendirecek şekilde oraya da bir yıldızlı tesis kazandıracak çalışmayı tamamladığımızda bu şehre nereden gelirse gelsin burada kalan veya geçen hangi misafir olursa olsun Kütahya’yı unutamayacak anılarla ayrılacak. Onun için başta çinici esnafımız olmak üzere tüm esnaflarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Biz esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimizi büyütmeye, şehrimizi zenginleştirmeye ve şehrimizi gerçekten şehir ve kent kimliğine kavuşturmaya devam edeceğiz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Belediyemizin temizlik işçisinden başkan yardımcısına kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere buranın imalarını yapan Belediyemizin şirketi Belde A.Ş. yönetim kurulu çalışanlarına, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Kütahya Şube Müdürlüğümüze aynı şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

