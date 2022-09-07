Kütahya yeni futbolcular için hazır

Kütahya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında 14 farklı mahalledeki semt sahalarının yapımı tamamlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 14 semt sahası yapımı hızla başladı. Sahaların 6 tanesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin kullanımına açıldı. Sahaların geri kalanları da hızla tamamlanarak gençlerimizin kullanımına sunuldu.

Semt sahaları, Yenidoğan Mahallesinde 24x44, Dumlupınar Mahallesinde 15x30, Siner Mahallesinde 18x36, Kirazpınar Mahallesinde 20x40, Okçu Mahallesinde 20x40, Zafertepe Mahallesinde 20x44, Akkent Mahallesinde 24x44, Fuat Paşa Mahallesinde 15x30, Alayunt Mahallesinde 20x40, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 20x40, Enne Mahallesinde 15x30, Yoncalı Mahallesinde 15x30, Andız Mahallesinde 15x30 ve Sofu Mahallesinde 15x30 ebatlarında yapımı tamamlandı.