Kütahya Yedigöller ile hayat bulacak

Kütahya’yı daha yaşanabilir hale getirmek için projelendirilen ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından geçtiğimiz günlerde temeli atılan Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmalar hızlı başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’yı geleceğe taşımak için birçok projeyi hayata geçiren ve çevre yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrimizin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alan olarak projelendirilen Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın temeli, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından atılmıştı.

Temelin atılmasının ardından çalışmalara hızlı başlayan yüklenici firma, sosyal donatı alanlarını içeren binaların temel işlemlerinde önemli aşama kaydetti. Kütahya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacak bölgede çalışan ekipler, bir taraftan reglaj ve zemin iyileştirmesi yaparken, bir taraftan da rekreasyon alanını çevreleyen duvarların imalatını yapıyor. İçinde 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Rekreasyon Alanı, hayata geçirilecek projeyle şehrimizin önemli bir ihtiyacına karşılık verecek.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra hemşehrilerimizin de istifade edeceği Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması amaçlanıyor.