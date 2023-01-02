Kütahya Yedigöller'e Başkan Işık'tan yılın ilk incelemesi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üstyapı imalatlarının tüm hızıyla devam ettiği Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda yeni yılın ilk incelemelerinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kullanabilecek bir alanı Kütahya'ya kazandırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda devam eden üstyapı imalatlarını yerinde inceledi.

255 bin metrekarelik alanda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Işık, üstyapı imalatlarında önemli aşama kaydedildiğini ve binaların şekillenmeye başladığını ifade etti.

Başkan Işık, böyle bir eseri Kütahya'ya kazandıracak olmanın mutluluğunu ve haklı onurunu yaşadığını belirtti.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanların olacağı kaydedildi.