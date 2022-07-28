Kütahya Yedigöller'e 150 bin adet balık bırakıldı

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer ile birlikte Yedigöller bölgesine 150 bin adet sazan balığını göle bıraktı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Yedigöller havzasına 150 bin adet yavru sazan balığı bırakan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, geçen yıl Ekim- Kasım aylarında temizliği yapılan ve yaklaşık 110 dönüm üzerine oturan Yedigöller bölgemizde Tarım İl Müdürlüğü tarafından Belediyemize tahsis edilen 150 bin sazan balığını göle bıraktıklarına dikkati çekti.

Bir yıl içerisinde her bir anaç 100 bin yavru bıraktığını ifade eden Damcı, "Bu da bu bölgenin olta balıkçılığına müsait olduğunu gösteriyor. Yedigöller bölgesinin ihale süreci başladı. Rekreasyon alanı, olta balıkçılık bölgesi, yürüme ve dinlenme alanları, piknik alanları şeklinde önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Burası Kütahya için nefes alınacak bir yer olacak. Bugün itibariyle bıraktığımız balıklarında buraya ayrı bir renk katacağı kesin. İlimize hayırlı olsun” diye konuştu.