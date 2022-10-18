Kütahya Yedigöller'deki vizyon projeye temel atıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’yı geleceğe taşımak ve daha yaşanabilir hale getirmek için projelendirilen Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın temelini attı.KÜTAHYA (İGFA) - Çevre yatırımlarını sürdüren ve daha önce birçok hizmeti hayata geçiren Kütahya Belediyesi, şehrimizin geleceği için büyük bir adım daha attı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan, şehrimizin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alan olması amaçlanan Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın temeli atıldı. Akkent Mahallesi yakınındaki bölge, doğal yapı bozulmadan vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir alan haline dönüştürülecek.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşların da istifade edeceği Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflendi. İçinde 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.

Yedigöller’in temeli atma töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu proje toplamda 255 bin metrekarelik bir alanın düzenlenmesini ve yaşam alanı haline getirilmesini amaçlamaktadır. İçinde sportif olta balıkçılığı, kuş köyü, çocuk köyü gibi alanların da bulunduğu, ayrıca yürüme parkurları, bisiklet alanları, kafeterya, restoran, depo, idari bina, mescit ve diğer donatılar bulunmaktadır. İhale sürecini tamamladık ve yapımına başladık. Allah nasip ederse, önümüzdeki yıl 2023 yılında, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında bu büyük projeyi şehrimize kazandırmak için temel atıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana, içinde kamulaştırma işleri dahil olmak üzere birçok idari işlem gerçekleştirildi. İmar düzenlemesinden ihale sürecine kadar yoğun bir ekip çalışmasıyla bugünlere geldik. Belediyemizin tüm birimlerine, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yedigöller Rekreasyon Alanı temel atma törenine; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.