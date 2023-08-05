Kütahya Yedigöller'de peyzaj çalışması

Kütahya Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı çalışmaları tamamlanırken, peyzaj ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın şehri hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olarak gördüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken bir taraftan da peyzaj ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Yedigöller Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan kafeterya, kır lokantası ve karavan park alanını birbirine bağlayan bağlantı yolları asfaltlanıyor.

Yapılan çalışmalarla iyice şekillenmeye başlayan Yedigöller Rekreasyon Alanı, eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, karavan park alanı, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlarla Kütahya'ya değer katacak.