Kütahya'ya yeni zanaat çarşısı ve iş merkezi

Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, içinde barındıracağı kapalı otopark ve modern donatılarıyla şehrimize değer katacak 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nda yürütülen çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan ve şehrin simgesi Ulu Cami’nin dünyaya açılmasını sağlayacak 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İş merkezinin altında yer alacak kapalı otopark inşaatının sona ermesiyle binayı oluşturacak katların da kaba inşaatı sona doğru geldi. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın bir projeden öte şehrimizin hem ihtiyaçlarına cevap vereceğini hem de önünü açacağını ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.