Kütahya'ya yatırım yapan önemlidir

Mr. Pratic markası ile Kütahya’da üretim yapan Buse Ev Gerçekleri firması sahibi Cenk Durmaz ve yetkili Cafer Topçu, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak her zaman yatırımcıların yanında olduklarını ifade ederek genç girişimcileri tebrik etti.KÜTAHYA (İGFA) - Plastik enjeksiyon teknolojisi ile bölgede sadece Kütahya’da ev tipi temizlik gereçleri üretimi yapan Buse Ev Gereçleri firma sahibi Cenk Durmaz ve firma yetkilisi Cafer Topçu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdiği destek için teşekkür ettiler.

Başkan Işık’ın teşvikleri ile üretimi Kütahya’da yapan genç girişimciler, Kütahya’da üretim yapmak için doğru bir karar aldıklarını ifade ederek, hızlı bir büyüme politikası ile Kütahya’da istihdam kapasitesini artırmak istediklerini söylediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, genç girişimcileri özellikle üretim için Kütahya’yı tercih ettikleri için teşekkür etti. Diğer girişimcilere örnek bir davranış sergilediklerini ifade eden Başkan Işık, her girişimcinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, istihdama katkı sağlayan her girişimciye ayrı ayrı teşekkür etti.