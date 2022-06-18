Kütahya'ya 'taş' gibi proje

Kütahya Ilıca’da yapımı tamamlanan 9 adet taş evlerin açılışı il protokolü ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca’ya kalıcı bir tesis bırakmak için çalıştıklarını ifade ederek, taş evlerin hayırlı olmasını diledi.KÜTAHYA (İGFA) - Ilıca Taş Evlerin açılışında konuşan Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz “Kütahya’mızda yaşamamıza rağmen Ilıca’nın aşağı eteklerini biliyoruz. Ama buraları bilmiyoruz. Çok güzel bir iş yapılmış. Tebrik ediyorum. İlimizde insanlarımızı dinlendirecek, dinlenme imkanı sunacak çok mekanımız var. Onlardan birisi gerçekleştirilmiş burada, fevkalade de güzel olmuş. Bunu bugünden itibaren hemşerilerimize bu hizmeti anlatacağız. Öncelikle belediyemize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, teknik ekibimize tebrik ediyorum. İlimize hayırlı olsun. Bunları daha genişletmemiz lazım. Benzerlerini yapmamız lazım” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve geldiklerinde Ilıca’nın en önemli sorunlarından olan asayiş konusuna dair değerlendirme yaparken, "O günkü Jandarma Alay Komutanımıza gittik. Buraya güvenlik açısından asayiş kulübesi istedik. Sağ olsunlar gerekli planlamayı yaptılar. İkincisi Ilıca’da yıllardır kullanılmış olan sıcak su kuyuları ki, yetersiz debi ve yetmeyen su sorunuydu. Bunu çözme adına hemen 2019 yılında 700 tonluk sıcak su deposunu yaptık. Günlük turizm tesisleri kazandırabilmek adına buranın da turizm merkezi olması hasebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız, orman alanı olması nedeniyle Orman Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda üzerinde bulunduğumuz toplam 34 bin metrekarelik alanı 20 yıllığına belediyemize tahsis ettirdik. Buraya kalıcı bir tesis bırakabilme adına ciddi bir proje süreci başladı. İhale süreçleri sonucunda yine yapılan açık ihale sonucunda belediyemizin iştiraki olan Belde A.Ş ihalesini aldı. Toplam 2020 yılı bedelleri ile 6 Ağustos 2020’den 31 Mayıs 2022’ye kadar devam eden imalat sürecinde 3,7 Milyon TL’lik bir bedelle burayı bitirdiler. 9 adet zemin ve asma kattan oluşan teraslı, her biri 80 metrekarelik taş evler dahil olmak üzere bunların önünde de 80 metrekarelik diğer alanların dışında 80 metrekarelik terası, kafeterya, karavan kamp alanları, mescit, bulaşık yıkama yerleri, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, mangal alanları, 20 adet kamelya, otopark ve çeşmelerle bu alanı donatıp, bugünde sizlerin çok kıymetli katılımıyla halkımızın hizmetine sunmanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ilıca Taş Evlerin açılış programına Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP KAÇEP Kütahya Komisyon Başkanı Hülya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.