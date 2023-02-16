Kütahya teknik ekibini Malatya'ya hasar tespite gönderdi
Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrasında afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, Malatya’ya gönderdiği hasar tespit ekibiyle desteğini sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, afet bölgesine olan desteklerini artırarak sürdürüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan belediye, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden hasar tespit ekibini Malatya’ya gönderdi.
Ekibin uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şu ana kadar Belediyemizin nitelikli toplam 135 personelini alanlarda görevlendirdiklerini belirterek, "Şimdi de 4 personelimizi 1 aracımızla beraber Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün kadrosunda Malatya ilimizde hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere gönderiyoruz. Deprem bölgesindeki diğer arkadaşlarımız gibi bu ekibimizde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaktır” diye konuştu.
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