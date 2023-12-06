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Kütahya Sultanbağı'nda 'kentsel dönüşüm' başlıyor

GÜNDEM 06.12.2023, 15:14
Kütahya Sultanbağı'nda 'kentsel dönüşüm' başlıyor

Geleceğin Kütahya’sını inşa etmek için ulaşımdan altyapıya, yenilenebilir enerjiden kentsel dönüşüme kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, Sultanbağı Mahallesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya geldi.KÜTAHYA (İGFA) -  Kentsel dönüşüm çalışmalarında 530 iş yerinden oluşan İnköy Küçük Sanayi Sitesi’nin yanı sıra Vefa ve Osmangazi Mahallelerimiz için yapılan toplam 1000 konutluk projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyeis, Sultanbağı Mahallemizin dönüşümü için gereken çalışmaları tamamladı.

Sultanbağı Mahallesi'nin kentsel dönüşümü için Kütahya Belediyesi'nce gerekli çalışmaları tamamladığını açıklayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kısa sürede yüzde 70 gibi bir oranı sağlayarak bu dönüşümün başlatılmasına en büyük katkıyı sağlayan mülk sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Işık, 2019 yılından bu yana en ağır çalışmalarından birinin depreme dayanıksız yapı stoğunun azaltılmasına yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları olduğuna vurgu yaparak, "Bu amaçla 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen yaklaşık 500 hektar yani 5 bin dönüm toplam alanın içinde 12 mahallemizin 4’ünün dönüşümüzle ilgili bizden önceki dönemlerde alınan karar gereğince bizde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda Vefa Mahallemizde toplam 500 konut, Bölücek-Osmangazi Mahallemizin dönüşümü için 500 konut ve bu 4 mahalle içerisinde olmayan ama şehrimiz için çok acil dönüşüm gerektiren alanlardan birisi olan Fuatpaşa Mahallemiz sınırları içerisindeki Küçük Sanayi Sitemizin dönüşümü amacıyla toplam 530 iş yerinin imalatlarına 1’inci etap olarak başladık ve bunlar devam ediyor. Diğer bir mahallemiz olan Sultanbağı Mahallemizin dönüşümü ise oralarda belediyemize ait rezerv alanı bulunmaması nedeniyle devletimizin kira yardımından da vatandaşlarımızın yararlanması yoluyla yerinde dönüşüm ve mevcut eski binaların yıkılarak yenilenmesiyle ilgili bir yöntemi belirledik. Bu amaçla ilgili Kentsel Dönüşüm Kanunu gereğince vatandaşlarımızın en az 3’te 2’sinin muvafakat vermesi gerekiyordu. Şimdi o kanun değiştirildi. Mecliste yüzde 50’ye düştü. Ama vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 75’i alan olarak da yüzde 70’ine yakını bu dönüşüme dahil olacaklarını ve bu amaçla tüm hak sahiplerinin imzalarını aldık. Toplam 300 vatandaşımızın imza attığı ve dosyalar içerisinde de 840 adet hissedarların tabi bir taşınmazda birden fazla hak sahibi olan imzaları var. Belediye Başkanlığımız olarak biz de toplam 840 adet imzayı 6 saate yakın dünkü mesaimizle tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletmek üzere Ankara’ya göndereceğiz. Öncelikle bize inanan, güvenen her türlü engellemelere ve yanlış yönlendirmelere rağmen kısa sürede yüzde 70 gibi bir oranı sağlayarak bu dönüşümün başlatılmasına en büyük katkıyı sağlayan mülk sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere, belediyemizin çalışanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün değerli personeli, başta müdürümüz olmak üzere ve ilgili Başkan Yardımcımıza ve diğer tüm müdürlüklerimizdeki bu konuya katkısı olan her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu etap başladığında toplamda 300 dekarlık bir alana yayılmış olan Sultanbağı Mahallemizin 2’inci ve 3’üncü etap çalışmalarla tamamının yenilendiği ve orada düşük katlı, yüksek kata müsaade etmediğimiz, mevcut kanalın da üzerinin açılarak yepyeni bir cazibe alanının şehrimize kazandırılacağı günleri hep beraber yaşayacağız. 1’inci etaptaki toplan alan 52 dekar, yaklaşık 300 vatandaşımızın hak sahibi olduğu bir bölüm. Bugün itibariyle Bakanlığımıza dosyaların teslim edilmesiyle resmen kentsel dönüşümünün başlatıldığını görmüş olacağız. Bundan sonraki etaplarda işimiz biraz daha kolay olacak. Çünkü mevzuat değişti ve o bölgedeki vatandaşlarımızın hak sahiplerinin yüzde 50’sinin imzası olması halinde direkt devletimizin resen orada bu çalışmaları başlatabilecek. Ama biz şu an da yüzde 70’e yakın muvafakat aldık. Geriye kalanların da bazılarının verasetle ilgili sıkıntıları var bazılarının hak sahibi olarak yurt dışında olması veya kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle artık bundan sonra devletimizin alacağı karar kapsamında onları da mağdur etmeden doğrudan devlet arsa bedellerini karşılayarak bu dönüşümü başlatmış olacak. Ben bu vesile ile şehrimize kazandırılacak olan bu yeni alanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bu arada Kütahya için büyük öneme sahip mikro bölgeleme çalışmalarının da tamamlandığını belirten Başkan Işık, bu kapsamda da anda rapor hazırlıklarının devam ettiği 11 ilimizdeki depremde yaşanan sıkıntılardan sonra bu 11 ile ilave olarak 12’inci il ve Türkiye’nin ilk ili olarak deprem yaşamamış bu çalışmaya dahil edilmiş olan Mikro Bölgeleme Çalışmasını da Kütahya'da tamamladıklarını söyledi.

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