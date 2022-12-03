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Kütahya Sofu'ya Kültür Evi

GÜNDEM 03.12.2022, 08:15
Kütahya Sofu'ya Kültür Evi

Kütahya Belediyesi, Enne ve Civli Mahallelerinden sonra Sofu Mahallesi Kültür Evi’nin de temelini attı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da özellikle çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve mahalle kültürünü nesilden nesile aktaracak projelerini sürdürmeye devam eden Kütahya Belediyesi, Sofu Mahallesi Kültür Evi’nin temelini attı. Toplam 900 metrekare alan üzerine yapılacak Kültür Evi’nde düğün salonu, muhtarlık ofisi, mahalle fırını ve diğer sosyal donatılar yer alacak.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sofu Mahallesi’ne yapılan hizmetlerden bahsederken, "Maliye arazisi olan Mahalle Evi’nin de ön tahsisini alıp 2 yıl süreyle kullanıma sunduk. Bu ve benzeri hizmetlere ek olarak şimdi de yaklaşık 900 metrekarelik inşaat alanına sahip iki katlı Kültür Evimizin inşaatına başladık. Rabbim, kazasız ve belasız bitirmeyi ve uzun yıllar sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Kültür Evimizde altta ve üstte toplam 824 metrekare düğün salonumuz var. Buna ek olarak zemin katta 40 metrekarelik bir fırınımız olacak. 17 metrekarelik muhtarlık ofisi ve 15 metrekarelik de revir olmak üzere diğer sosyal donatılarla birlikte şehrimizin ve sizin kullanımına açılacağı bir eseri çok kısa bir sürede Cumhuriyet’imizin ilanının 100. yılında açmayı planladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen başta belediyemiz çalışanları olmak üzere, yüklenici firma çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 

“GEÇMİŞTEN KALAN BİR KURUŞ BORCUMUZ KALMADI” 

Belediye bütçesini 4 yılda 10 kat artırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Ne kadar çok insan ihalelerimize katılırsa o kadar çok şehrimizin ve belediyemizin avantajına sonuç elde ediyoruz. O günkü şartlardaki ihale bedeliyle 2 yerine 3-4 tesis yapılabilirdi. O yüzden o ihaleyi iptal ettik. Onun yerine ayrı ayrı ihale yaptık ve 2 tesis yerine 3-4 tesisi şehrimize kazandırmış olduk. Göreve geldiğimizde yaklaşık 280 milyon lira olan bir yıllık gelirimizi 4 yıl sonra 10 katına çıkardık 2.8 milyar liralık bir bütçeye ulaştık. Son 15 yılı değerlendirdiğimizde 2023 yılı bütçemizde her 100 liranın 60 lirasını yatırıma ayırdık” ifadelerini kullandı. 

Kurdele kesiminin ardından temeli atılan Sofu Mahallesi Kültür Evi temel atma törenine; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, belediye başkan yardımcıları , MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, birim müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, mahalle muhtarları ve çok sayıda Kütahyalı katıldı.

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