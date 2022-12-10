Kütahya Siner'e halı saha müjdesi

Kütahya Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokolle yapımı tamamlanan Siner Mahallesi'nin Halı Saha açılış töreni yapıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Açılış töreninde konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı ,Prof. Dr. Alim Işık, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 14 saha için toplam 2021 yılı rakamlarıyla 4.5 milyon liralık destek verdiğini söylerken, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yılda 15 yeni semt sahası için talebimizi ilettik. İnşallah Bakanlığımız desteğiyle, semt sahası olmayan mahallelerimize de bu spor alanlarını kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Siner Mahallesi'ne göreve geldiklerinden bu yana kazandırdıkları açıklayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “En önemli projelerimizden birisi olan ve Kütahya’mızın gelecekte hak ettiği yere taşınmasında en büyük paylardan birini alacağına inandığımız Kanal Kütahya Projemizin bu bölgeyi ilgilendiren etabı, yaklaşık 60 dekarlık bir göl alanı ve 3 buçuk kilometre uzunluğunda kanal ve diğer regülasyon alanlarından oluşan etabını gerçekleştireceğiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde bu eseri şehrimize kazandıracağız. Özellikle şehrimizin alt yapı ve üst yapı yönünden zenginleştirilmiş ve her şeyi ile yaşanabilir mahalleye dönüştürülmüş bir mahalleyi şehrimizi kavuşturmuş olduk” ifadelerini kullandı.