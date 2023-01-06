Kütahya Pirler'e yeni muhtarlık

Kütahya Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapımına başladığı Pirler Mahallesi’ndeki Muhtarlık Hizmet Binası inşaatı tamamlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehrin geleceği için altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, bir taraftan da mahallelerin ihtiyaçlarını birer birer yerine getiriyor.

Bu kapsamda, Pirler Mahallesi’nin ihtiyacı doğrultusunda yapımına başlanan yeni Muhtarlık Hizmet Binası inşaatı tamamlanarak hazır hale getirildi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.