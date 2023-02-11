Kütahya personelinden özverili çalışma

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında bölgeye sevk edilen Kütahya Belediyesi personeli, bölgede can siper çalışmalarını sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Çalışmaları yerinde görmek, orada olan personelimize maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla yola çıkan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve İtfaiye Müdürü Ahmet Enes Karadaş, bölgede çalışma yapan ekiplerle bir araya geldi.

Arama kurtarma çalışmalarda yer alan ekibimizin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Yardımcısı Arık, personelin motivasyonunun yerinde olduğunu belirterek tek ihtiyacın depremzedeler için dua olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Arık, personelin kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade ederek, yaptıkları özverili çalışma için bir kez daha teşekkür etti.