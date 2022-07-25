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Kütahya ormanları yanıyor! Bazı köyler tahliye ediliyor
GÜNDEM 25.07.2022, 07:11
Dün akşam saatlerinde Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı. Bazı köylerde tahliyeler başladı.
KÜTAHYA (İGFA) - Dün akşam saatlerinde Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı. Kütahya ve çevre illerden gelen arasöz, su ikmal aracı, dozer, greyder, helikopter ve itfaiye araçları, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangına yakın Küreci köyü başta olmak üzere yakın köylerde tahliyeler başladı.
Dün gece yangın itibariyle bölgede olan Kütahya Valisi Ali Çelik, “Devletimiz tüm imkanlarını deferber ederek yangını kontrol altına lamaya çalışıyoruz” dedi.
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