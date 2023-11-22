Kütahya'nın yeni sanayi sitesi katkı sağlayacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların tüm hızla sürdüğü ve iyice şekillenmeye başlayan İnköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Belediyesi'nin Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizden sonra önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan ve tamamlandığında şehri geleceğine olumlu yönde büyük katkı sağlayacak olan İnköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında beton blokların yerleştirilmesinin ardından çatı imalatları da başladı.

Yapılan imalatlarla iyice şekillenmeye başlayan proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, TOKİ Başkanlığı’nın ve Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, İnköy Mahallemiz sınırları içerisindeki bin 150 dekarlık alan mevcut Küçük Sanayi Sitemizin dönüşümü için ayrıldığına dikkati çekti. oldu.

İlk etapta 530 esnafın başvurusu üzerine birinci etabın ihalesi yapıldı ve imalat çalışmalarının başladığını kaydeden Başkan Işık, "Şu anda blokların yüzde 90’ının kaba inşaatı tamamlanmış, kalan gövde imalatlarının ve çatılarının montajına başlanmış durumda. Nasip olursa bundan sonraki ikinci ve üçüncü etaplarda toplamda bin 600 işyerini şehrimize kazandırarak mevcuttaki Küçük Sanayi Sitemizdeki bin 400 işyerine ilave olarak 200 işyerini şehrimize kazandırmış olacağız. Başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere belediyemizin tüm çalışanlarına, yüklenici firmamızın değerli yöneticisi ve çalışanlarına, bize inanan Kütahyalı esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.