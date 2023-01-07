Kütahya'nın geleceği için güç birliği

Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında AB ve IPA hibesiyle yapımına başlanan merkezin inşaatı sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, tasarım, Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme ve pazarlama alanında şehre katkı sağlamak amacıyla Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi’ni hazırladı.

Çini ve Seramik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan proje, Avrupa Birliği ve IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) tarafından 77 milyon 199 bin Türk Lirası hibe almaya hak kazandı. Alınan hibeyle, Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi (RAYSOP) kapsamında ilk faaliyet olarak hayata geçirilen merkezin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Tamamlanma aşamasına gelen merkezde, şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak çini ve seramik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak sektör temsilcilerine tasarım, Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme, dış ticaret ve pazarlama gibi konularda yetkin donanımlı ekipmanlar ile destekler verilecek.