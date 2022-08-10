Kütahya'nın 'çinili' simgesi yerini buldu

Zafer Meydanı projesi kapsamında restorasyon çalışması için yerinden sökülen Kütahya’nın simgesi Vazo, restorasyon işlemlerinin ardından yeniden yerine monte edildi.KÜTAHYA (İGFA) - Haziran ayında başlayan Zafer Meydanı imalatı projesi kapsamında restore için yerinden sökülen Vazo dün itibariyle yeniden yerine konuşlandırıldı.

Vazonun monte edilme anında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, belediye birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

Yapılan titiz çalışma ile Kütahya’nın simgesi vazo yerine monte edildi.

AÇILIŞ 29 AĞUSTOS'TA

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin simgesi haline gelen Çinili Vazo’muzu daha önce kaldırıp restorasyon için gerekli işlemlere tabi tuttuklarını anımsatarak, "Şu anda restore edilmiş, onarımdan geçmiş orijinal boyuttaki vazomuzu yeniden yerine yerleştirdik. Bundan sonraki süreçte kaplama işlemleri yerinde devam edecek. Allah nasip ederse 29 Ağustos'ta da açılışını hedefliyoruz" dedi.