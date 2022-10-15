Kütahya'nın çehresi değişiyor

Kütahya Belediyesi, Akkent Mahallesi (TOKİ Bölgesi) 627 Küme Evleri’nde kilit parke döşeme çalışması başlattı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’yı daha modern bir görünüme kavuşturmak için alt ve üst yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, 2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu kapsamında Akkent 627 Küme Evleri’nde çalışmalara başladı.

Yıpranan ve eskiyen kilit parke taşlarını sökerek çalışmalara başlayan ekipler, daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı sunmak için Küme Evleri bölgesinde kilit parke ve bordür döşeme ile sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirecek.

2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu kapsamında şehrimizin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalar devam edecek.