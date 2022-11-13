Kütahya'nın 21 mahallesine ücretsiz Wi-Fi

Gençlere ve çocukların geleceğine yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, il genelindeki 21 mahalleye ücretsiz Wi-Fi noktası kurdu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

Örgün eğitimine devam edenlere Eğitim Destek Kartı, üniversite öğrencilerine İkamet Kart gibi uygulamalarla gençlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine destek olan Kütahya Belediyesi, şehrimizdeki 21 mahalleye ücretsiz Wi-Fi noktası kurdu.

İkizhüyük Mahallesi’ndeki Wi-Fi noktasını ziyaret eden ve 21 mahalledeki Wi-Fi noktasının açılışını buradan gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şu ana kadar Kütahya'da 7/24 ücretsiz internet hizmeti sunmak için Akıllı Kent Kütahya Projeis kapsamında birçok mahalleye özellikle sonradan mahalle olan köylere bu hizmeti götürdüklerini belirterek, "Bugün buradan toplu açılışını yapacağız. Bu proje kapsamında, belediyemizin önündeki bahçe, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, otogar, tren garı ve Bengisu Sosyal Tesislerimiz olmak üzere şehrin merkezinde 6 farklı noktada ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz var. Ayrıca, Andız, İnköy, Kırgıllı, İshak Seydi, Parmakören, Siner, Zığra, İkizhüyük, Okçu, Güveççi, Hacıazizler, Perli, Geven, Ağaçköy, Sofu, Kirazpınar, Şair Şeyhi Dumlupınar, Yenibosna, Alayunt, Bölücek ve Yoncalı mahallerimize de ücretsiz Wi-Fi hizmetlerimizi sunduk. Gençlerimiz başta olmak üzere buraları kullanacak tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Şu ana kadar aylık toplamda, 4 bine yakın vatandaşımız 10 bin saat ücretsiz internet kullanımından yararlanıyor" diyen Başkan Işık, "Açılışını yaptığımız 21 mahallemizde de aylık ortalama 400 kişi 3 bin saatlik kullanımdan faydalanıyor. İkizhüyük Mahallemizde de 30 vatandaşımız 150 saatle bu hizmeti kullanıyor. Daha fazla süre kullanılmasını diliyoruz. Bu yatırımları yaptık. Ne kadar çok kullanırsak, gençlerimiz ve vatandaşlarımız bu hizmetten o kadar hızlı faydalanmış olacaklar" diye konuştu.