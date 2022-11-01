Kütahya KÜKAB'ta 'toplu' sevinç

Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 1582 personeli ve 33 sürekli işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nin ardından, Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) personelini kapsayan, Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imzalandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 1582 personeli ve 33 sürekli işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtilen haklar, Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) 18 çalışanı için yapılan sözleşmede de geçerliliğini korudu. İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Daha önce yapmış olduğumuz sözleşmenin aynısını bu sözleşmede yapıyoruz. Verilen tüm sosyal hakların tamamı çalışanlarımız için geçerlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş ise yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a sözleşme sürecinde göstermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diyerek, gerçekleşen anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözleşme sırasında KÜKAB çalışanları adına konuşan, yetkili müdür Şaban Alten, “Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a işçilerin haklarını koruduğu ve destek olduğu için teşekkür ederim” dedi.