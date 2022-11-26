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Kütahya kış bitkileriyle renklendi
GÜNDEM 26.11.2022, 14:42
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbahar mevsimini en güzel şekilde değerlendirmek için çalışmalarına hız verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyecek mevsime uygun çiçek ve bitkilerin dikimi özenle ve titizlikle yerleştiriliyor. Kışlık çiçek kent merkezi, Zafer Meydanı başta olmak üzere toprakla buluşturulmaya başlandı.
Peyzaj çalışmalarında doğal kültürel değerleri göz önünde bulundurarak, mevsimine uygun ekimler, ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor.
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|15
|11
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|13
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|O
|P
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|37
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|32
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|Takımlar
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|P
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|14
|37
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|35
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|26
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|24
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|24
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